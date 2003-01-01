В стоматологии опровергли информацию о неоказании помощи трёхлетнему ребёнку в Петрозаводске

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что ребенку, который в минувшие выходные получил травму языка, не оказали помощь.
Жительница Петрозаводска рассказала нашим коллегам из издания «Петрозаводск говорит», что 28 сентября ее сын упал и сильно прикусил язык, у него потекла кровь. По словам мамы, в Детской республиканской больнице сделали рентген и отправили в стоматологию, так как в ДРБ нет стоматологов и в учреждении не могли принять решение — нужно ли зашивать или нет.
В стоматологии на Гоголя, 10, кабинет неотложной медицинской помощи, когда приехали родители, был закрыт до 21 часа. По словам читательницы, у ребенка больше часа текла кровь, а родителям некуда было обратиться. Им пришлось ждать 21 часа.
— Вечером нам на Гоголя, 10 так ничего и не зашили, так как у них нет зажимов для языка! Сказали ехать в стоматологию на Калинина на следующий день, — рассказала женщина. Петрозаводчанка недоумевает, как быть людям, у которых произошла экстренная ситуация в выходной день.В Республиканском стоматологическом центре и Минздраве Карелии опровергли информацию, что ребенку не была оказана помощь. В ведомствах утверждают, что осмотр ребёнка и санобработка полости рта и раны были проведены малышу в Детской республиканской больнице. При этом показаний для ушивания нет и не было.
— Сегодня состоялся телефонный разговор с мамой ребёнка. Ей ещё раз разъяснено, что показаний для ушивания раны мальчику не было. Также сегодня проведён приём ребёнка в детской стоматологии на ул. Калинина, 51а. Врачом-стоматологом абсолютных показаний для ушивания раны языка также не выявлено. Рекомендовано динамическое наблюдение, — прокомментировали в стоматологии.
