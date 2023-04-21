В сторону Республиканского перинатального центра полетели аисты

Серые стены подстанций преображаются и город становится ярче и красивее.

В карельской столице в самом разгаре яркий проект ОРЭС-Петрозаводск "Граффити", а это значит, что в скором времени горожане смогут увидеть новые красочные изображения на электросетевых объектах.

В этом году сетевым предприятием планируется раскрасить серые стены нескольких подстанций. У республиканского перинатального центра работы уже завершены. Тема рисунка, безусловно, выбрана не случайно - пусть аисты и дальше приносят деток всем, кто их очень ждет!

В настоящее время автор эскизов и художник Андрей Птицын трудится на подстанции у Лицея № 13 на Кукковке. Очень скоро в этом месте появится граффити, связанное со спортом.

Яркий проект запущен компанией ОРЭС в Петрозаводске в 2020 году. Напомним, первые раскрашенные электросетевые объекты появились на набережной города, на Кукковке, Древлянке и на подстанции у Гоголевского моста.

Обратная связь от горожан была настолько позитивной, что руководство предприятия приняло решение и дальше продолжать эту замечательную традицию! Хочется, чтобы улицы любимого города стали еще ярче и красивее!