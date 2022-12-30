В стране северной Европы у россиянина конфисковали 7 миллионов долларов «преступных доходов»

Суд в Норвегии посчитал, что 72 миллиона крон, переведенные гражданином России в другую страну, являются доходами от уголовных преступлений.

Окружной суд Вестфолда, Норвегия, конфисковал 72 миллиона норвежских крон (более семи миллионов долларов) у гражданина России. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Управление по расследованию экономических и экологических преступлений европейской страны.

Суд не стал верить в версию, что эти деньги предназначались для оплаты услуг российских юристов. Уточняется, что деньги принадлежат россиянину, который проживает в России. Ему также предъявлено обвинение в мошенничестве. Средства изъяли у третьего лица, который проживает в Норвегии.

«Суд, как и прокуратура, пришел к выводу, что деньги, оказавшиеся на счетах россиянина в Норвегии, являются доходами от уголовных преступлений. Растет проблема того, что доходы от преступлений, совершенных в одной стране, отмываются и получаются в другой стране», — говорится в материале Управления.