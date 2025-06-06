В страшной аварии на квадроцикле погиб известный карельский хоккеист

Стало известно, кто погиб в аварии на квадроцикле в Медвежьегорском районе.

Появились новые подробности аварии, которая произошла в Медвежьегорском районе Карелии 5 июля. Напомним, что по данным полиции, в ней погиб мужчина 1999 года, 17-летний юноша получил травмы.

Как выяснилось, в аварии трагически погиб игрок «Карельских медведей» и тренер по хоккею Андрей Каргу. Об этом сообщили в паблике спортивного комплекса «Луми». Андрей был многим известен по работе в детской школе «СКА-Карелия» и «И́ети» из Великого Новгорода, где тренировал в последнее время.

Напомним, водитель не справился с управлением квадроцикла. Авария произошла в 18:50 на автодороге Медвежьегорск — Толвуя — Великая губа (между деревнями Кривоноговская Лебещина).