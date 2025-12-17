В страшной аварии с лесовозом в Прионежье погиб 46-летний водитель

Появились новые подробности и фотографии с места жуткой аварии с бревнами, которые упали с лесовоза на автомобиль.
Как мы рассказывали, авария произошла 18 декабря, около 10:00 на дороге А-215 Подъезд к городу Петрозаводску (94 км + 200 м). Место аварии, как уточнили в прокуратуре Карелии, поселок Шокша на автомобильной дороге федерального значения «Лодейное поле — Брин — Наволок».
Ранее сообщалось, что водитель 1980 года рождения не справился с управлением лесовоза. Прицеп с грузом вынесло на полосу встречного движения, он опрокинулся на легковой автомобиль Lada Largus. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Как сообщили «Столице» в прокуратуре Карелии, в аварии погиб ровесник водителя лесовоза — 46-летний мужчина, житель Петрозаводска. В «Ларгусе» он ехал один.
На месте происшествия в целях координации работы правоохранительных органов и специальных служб работает прокурор Прионежского района Иван Кучин. Также появились новые фото с места ДТП. На снимках видно, что упавшие бревна буквально расплющили легковушку вместе с ее водителем.