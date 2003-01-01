Реклама на сайте
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10

Двое петрозаводчан потеряли сбережения из-за мошенников

20:00

В России с 2026 года введут новую выплату для семей с детьми

19:00

В Петрозаводске сгорел легковой автомобиль

18:00

Небольшой дождь и до +20°С: прогноз погода на 17 августа

17:00

Праздник силы и духа: в Петрозаводске прошел фестиваль боевых искусств

16:00

Жительница Карелии из-за мошенников лишилась 6 млн рублей и автомобиля

15:00

В Костомукше новобранцы-пограничники приняли присягу

14:30

В российский прокат вышел легендарный «Терминатор 2: Судный день»

14:00

В Костомукше горели жилой дом и гараж

13:30

«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

13:00

Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

12:30

Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

12:00

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

11:30

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

11:00

Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

10:30

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

10:00

Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

09:30

В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

09:00

В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

08:30

Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

08:00

Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

07:30

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10
В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона
Сегодня 19:40 Дорожная хроника
Автомобиль с двумя жителями Ленобласти врезался в дерево в Беломорском округе.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности страшной аварии, случившейся утром 17 августа в Беломорском районе, на трассе «Кола».

По предварительной информации, 39-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В автомобиле находился также 36-летний пассажир, он погиб. Водитель был госпитализирован. Мужчины — жители Ленобласти, автомобиль двигался в направлении Санкт-Петербурга.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Беломорского округа. 

Напомним, страшная авария случилась сегодня, 17 августа, утром на 786 километре трассы «Кола» в Беломорском округе Карелии. Автомобиль с двумя людьми вылетел с трассы и врезался в дерево. Один из пострадавших погиб.

