В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

Автомобиль с двумя жителями Ленобласти врезался в дерево в Беломорском округе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности страшной аварии, случившейся утром 17 августа в Беломорском районе, на трассе «Кола».

По предварительной информации, 39-летний водитель Renault Logan не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В автомобиле находился также 36-летний пассажир, он погиб. Водитель был госпитализирован. Мужчины — жители Ленобласти, автомобиль двигался в направлении Санкт-Петербурга.

Проверку по факту ДТП проводит прокуратура Беломорского округа.

Напомним, страшная авария случилась сегодня, 17 августа, утром на 786 километре трассы «Кола» в Беломорском округе Карелии. Автомобиль с двумя людьми вылетел с трассы и врезался в дерево. Один из пострадавших погиб.