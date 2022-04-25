В страшном лобовом столкновении погибли шесть человек, в том числе трое детей

Всего в смертельной аварии в Ростовской области пострадали 10 человек.
Шесть человек, в том числе трое детей, погибли в Ростовской области в ДТП, сообщил представитель управления ГИБДД по региону. Об этом пишет агентство РИА Новости.
Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.
«В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ, трое из которых дети. Пострадали четыре пассажира Mercedes», — сказал представитель ведомства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.
В прокуратуре области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По ней может грозить до семи лет лишения свободы.
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