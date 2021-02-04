В стремлении приумножить накопления пенсионерка из Петрозаводска потеряла 200 тысяч рублей

Петрозаводчанка перевела мошенникам 200 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Ключевой обратилась в полицию Петрозаводска. Она рассказала, как из-за звонка мошенников лишилась крупной суммы денег.

Женщине поступил звонок от незнакомки. Звонившая представилась сотрудником пенсионного фонда и сообщила об интересной возможности. Якобы петрозаводчанка может получить пенсионное накопление в размере 211 тыс. рублей. Также женщине пообещали, что если она перечислит 200 тыс. рублей, то это поможет ускорить получение выплаты. Пенсионерка согласилась.

Под руководством звонившей она отправилась в офис одного из банков. Далее с помощью моментального перевода перечислила свои накопления. В то, что ее деньги вернутся и обещанная выплата поступит на счет, жительница карельской столицы верила недолго. И уже на следующий день обратилась в полицию.

В настоящий момент уголовный розыск Петрозаводска проводит проверку.