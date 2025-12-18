В субботу в Петрозаводске пройдет семейная эко-акция с шерингом и подарками

В эту субботу, 20 декабря, на Берёзовой аллее у фонтана пройдёт праздничная экологическая акция для всей семьи.
Организаторы приглашают жителей Древлянки провести время с пользой и научить детей заботе о природе в тёплой, предновогодней атмосфере. С 14:00 до 16:00 каждый сможет сдать на переработку различные виды вторсырья: макулатуру, чистый пластик, стекло, алюминиевые банки и даже пластиковые крышечки. Важное условие — сырьё должно быть чистым, сплюснутым и без этикеток.
Но акция — это не просто пункт приёма отходов. Для детей и взрослых подготовлена особая программа. Каждый участник, сдавший вторсырье, получит сладкий подарок.
Главным событием станет «Новогодний шеринг» — обмен ёлочными игрушками и украшениями. Любой желающий может принести уже наскучившие, но ещё хорошие украшения и обменять их на другие, чтобы подарить им новую жизнь и обновить праздничный декор без лишних трат.
— Мы хотим, чтобы это был не просто сбор макулатуры, а настоящий семейный праздник с душевной атмосферой, — отмечают организаторы. — Это маленький урок любви к миру для наших детей и тёплая встреча соседей перед Новым годом.
