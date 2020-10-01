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Ночью 3 октября в Карелии похолодает до 0 градусов

Новости. Погода
17:00, 02 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 3 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В субботу, 3 октября, в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +6, +8° градусов, днем потеплеет до +14° градусов.
Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная погода без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +4, +9° градусов, местами похолодает до 0° градусов, днем +11, +16° градусов.

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