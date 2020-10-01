Ночью 3 октября в Карелии похолодает до 0 градусов

О погоде на 3 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
В субботу, 3 октября, в Петрозаводске будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +6, +8° градусов, днем потеплеет до +14° градусов.
Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии также ожидается облачная погода без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью опустится до +4, +9° градусов, местами похолодает до 0° градусов, днем +11, +16° градусов.
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