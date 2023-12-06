В субботу откроется каток на юго-западе Карелии

Открытие массового катания запланировано в Северном Приладожье на 9 декабря.

Власти Сортавальского района объявили об открытии катка в Северном Приладожье.

Спортивная школа Олимпийского резерва объявляет об открытии массового катания, сообщили в официальном паблике Сортавальского района.



Как уточнили в сообщении, каток готов принять первых в этом зимнем сезоне посетителей уже в эту субботу, 9 декабря, в 15.00 часов.