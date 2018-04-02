В субботу пройдет Кубок "Чистого города" по дворовому хоккею на катке Древлянки-8

Организаторы приглашают всех желающих зарегистрировать свою команду!

7 апреля в эко-районе Древлянка-8 пройдет Кубок Чистого города по Дворовому хоккею!

На территории катка пройдет товарищеский турнир дворовых команд, а рядом, на территории детской площадки молодежный центр "Смена" проведет для детей и гостей спортивного праздника музыкальную программу с танцевальными разминками!

Для всех желающих есть возможность заявить свою команду и стать лучшим!

Здесь вы можете оставить заявку на участие в турнире (дети до 16 лет, взрослые от 16 лет).

Победителей ждут Кубок Чистого города, призы и подарки от компании "Чистый город", информационных партнеров компании "Ситилинк" и др.

7 апреля в 12:00 - приходите, будет весело!

Следите за анонсами и программой в группе мероприятия.

Подробнее на сайте neo-city.ru.

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