В субботу пройдет Кубок "Чистого города" по дворовому хоккею на катке Древлянки-8
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Организаторы приглашают всех желающих зарегистрировать свою команду!
7 апреля в эко-районе Древлянка-8 пройдет Кубок Чистого города по Дворовому хоккею!
На территории катка пройдет товарищеский турнир дворовых команд, а рядом, на территории детской площадки молодежный центр "Смена" проведет для детей и гостей спортивного праздника музыкальную программу с танцевальными разминками!
Для всех желающих есть возможность заявить свою команду и стать лучшим!
Здесь вы можете оставить заявку на участие в турнире (дети до 16 лет, взрослые от 16 лет).
Победителей ждут Кубок Чистого города, призы и подарки от компании "Чистый город", информационных партнеров компании "Ситилинк" и др.
7 апреля в 12:00 - приходите, будет весело!
Следите за анонсами и программой в группе мероприятия.
Подробнее на сайте neo-city.ru.
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