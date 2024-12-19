В субботу синоптики спрогнозировали каток на улицах Карелии

Скользко будет из-за температурных качелей.
В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» предупредили о неприятном для пешеходов и автолюбилей явлении.
Его любят фигуристы, ему порадуются дети, но не общественность, спешащая по делам.
«На дорогах будет каток», — написали в источнике.
В сети объяснили, что это из-за резких перепадов температуры.
В пятницу, 20 декабря, в республике ожидается плюсовая температура в дневные часы. А на следующий день, в субботу, 21 декабря, специалисты карельского Гидрометцентра обещают -7°С…-10°С.
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