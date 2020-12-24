Морозная суббота ожидает жителей Карелии

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17:00, 25 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на субботу, 26 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу, 26 декабря, будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -10, -12°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части республики пройдет снег, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха -8, -13°С, местами до -20°С в течение суток.

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