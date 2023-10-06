В субботу в Карелии ожидаются дождь и мокрый снег

В Гидрометцентре рассказали о погоде в республике на 7 октября.

В субботу, 7 октября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный. Температура ночью составит -3, +2°С, днем +2, +7°С

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный умеренный. Температура ночью +0, +2°С, днем +3, +5°С.

Атмосферное давление будет падать.