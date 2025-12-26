Эксперты выяснили, какие новогодние вакансии пользуются спросом в Карелии

Аналитики сервиса «Авито Работа» зафиксировали значительный рост сезонных вакансий, связанных с подготовкой и проведением новогодних праздников в Карелии.

Наибольший спрос работодатели проявляют к продавцам пиротехники, сообщает «Авито Работа»: количество предложений для них за месяц выросло в 2,8 раза со средним предложением по зарплате — 106 914 рублей.

Также заметно увеличилось количество предложений для продавцов на новогодних ярмарках, упаковщиков подарков и поваров на праздничные мероприятия.

Количество предложений для официантов на новогоднюю ночь увеличилось на 29%. Уборщики снега также «в моде»: число вакансий выросло на 15%.

Более умеренный рост у вакансий продавца ёлок, их средняя предлагаемая зарплата — 60 667 рублей.

Наблюдаемая динамика отражает классический сезонный спрос на рынке труда в преддверии крупнейших праздников года.