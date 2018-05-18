В субботу в Карелии похолодает до ноля градусов

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В республике 19 мая ожидается похолодание на всей территории, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске завтра будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северный умеренный с порывами.
Температура ночью +6, +8; днем +10, +12.
В районах Карелии также будет также облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений умеренный, с порывами.
Температура ночью +4, +9, местами на севере до 0; +11, +16, местами +6, +11.
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