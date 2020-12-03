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В субботу в Карелии потеплеет до +2

Новости. Погода
17:00, 04 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на субботу, 5 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями, ожидаются слабые осадки. На дорогах гололедица.

Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет незначительно меняться.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, -4°С, местами подморозит до -7°С. Днем температура составит +2, -3°С.

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