В субботу в Карелии потеплеет до +2

О погоде на субботу, 5 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями, ожидаются слабые осадки. На дорогах гололедица.
Ветер южный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет незначительно меняться.
В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +1, -4°С, местами подморозит до -7°С. Днем температура составит +2, -3°С.
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