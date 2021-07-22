В субботу в Карелию медленно начнет возвращаться тепло

О погоде на 24 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 24 июля будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9°С, днем воздух прогреется до +17, +19°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью в районах похолодает до +5, +10°С, днем потеплеет до +15, +20°С.