В субботу в Петрозаводске будут искать водителей, рискующих детьми

В карельской столице 18 ноября инспекторы ДПС проверят правили перевозки детей в автомобиле.
В субботу сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность» на Древлянке в карельской столице.
Автоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.
Также в ходе рейда дорожные полицейские расскажут автомобилистам об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.
В Госавтоинспекции напомнили, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры, поэтому их безопасность во время поездки зависит от взрослых.
Так, детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка.
Детей от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить также с использованием детского кресла, соответствующего весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье машины — только с использованием детского кресла.
Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности, отметили в ГИБДД.
Нарушение правил перевозки детей грозит горе-водителям штрафом в 3 тысячи рублей.
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