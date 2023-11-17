В субботу в Петрозаводске будут искать водителей, рискующих детьми

В карельской столице 18 ноября инспекторы ДПС проверят правили перевозки детей в автомобиле.

В субботу сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут профилактическое мероприятие «Право на безопасность» на Древлянке в карельской столице.



Автоинспекторы проверят, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобиле.

Также в ходе рейда дорожные полицейские расскажут автомобилистам об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, которые обеспечивают безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

В Госавтоинспекции напомнили, что в ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры, поэтому их безопасность во время поездки зависит от взрослых.



Так, детей младше 7 лет в легковом автомобиле можно перевозить только с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка.



Детей от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить также с использованием детского кресла, соответствующего весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье машины — только с использованием детского кресла.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности, отметили в ГИБДД.

Нарушение правил перевозки детей грозит горе-водителям штрафом в 3 тысячи рублей.