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В субботу в Петрозаводске будут ловить нетрезвых водителей

Новости. Общество
08:50, 21 Октября 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

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В субботу, 21 октября, Госавтоинспекция карельской столицы будет массово проверять водителей на трезвость.

С начала года в Петрозаводске произошло 12 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. В дорожных авариях четыре человека погибли, шестнадцать - получили травмы. В сравнении с прошлым годом госавтоинспекторы отметили рост числам ДТП и увеличение числа погибших в них людей.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения в субботу, 21 октября, в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.



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