Реклама

В Петрозаводске строится жилой комплекс «Флотилия» с потрясающими видами на Онежское озеро
13.12.2023 16:25
В России отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров
14.12.2023 20:30
В Карелии будут судить 32-летнего мужчину, который не рассказал о подготовке теракта
Сегодня 07:00
Владимир Путин одобрил идею переселения льготников из районов Крайнего севера
14.12.2023 22:00

В субботу в Прионежском районе прогремят взрывы

Новости. Общество
17:20, 15 Декабря 2023
фото: © Скриншот с видео: Олег Поляков / ВК

Новости партнеров

В субботу на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.

О предстоящих взрывных работах сообщили в администрации Прионежского района.

Власти уточнили, что в субботу, 16 декабря, на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.

На реке было обнаружено место ледового зажора. Заявку на проведение работ направили в карельскую поисково-спасательную службу.

Ранее мы сообщали о том, что после ледовой разведки решился вопрос о необходимости взравных работ на реке Шуя.

Напомним, взрывные работы на реке Шуя проводились 12 декабря. После этого вода опустилась на 50 см.

Еще раньше  мы писали о подтоплении дороги к одной из деревень в Пионежье.

Отметим, в связи с резким повышением уровня воды в реках республики в Карелии был введен режим повышенной готовности. Специалисты ежедневно следят за уровнем воды в реках, которые представляют угрозу затопления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
08.12.2023, 15:15
Перевозчик возобновил продажу билетов в Хельсинки
08.12.2023, 22:00
Россиянам рассказали, почему нельзя заряжать смартфон в автомобиле
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
09.12.2023, 08:15
В Карелии за неделю сильно подорожали два популярнейших гарнира
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией

Чтиво

Сегодня 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.