В субботу в Прионежском районе прогремят взрывы

В субботу на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.

О предстоящих взрывных работах сообщили в администрации Прионежского района.

Власти уточнили, что в субботу, 16 декабря, на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.



На реке было обнаружено место ледового зажора. Заявку на проведение работ направили в карельскую поисково-спасательную службу.

Ранее мы сообщали о том, что после ледовой разведки решился вопрос о необходимости взравных работ на реке Шуя.

Напомним, взрывные работы на реке Шуя проводились 12 декабря. После этого вода опустилась на 50 см.

Еще раньше мы писали о подтоплении дороги к одной из деревень в Пионежье.

Отметим, в связи с резким повышением уровня воды в реках республики в Карелии был введен режим повышенной готовности. Специалисты ежедневно следят за уровнем воды в реках, которые представляют угрозу затопления.