В субботу в Прионежском районе прогремят взрывы

В субботу на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.
О предстоящих взрывных работах сообщили в администрации Прионежского района.
Власти уточнили, что в субботу, 16 декабря, на реке Шуя будут проводиться взрывные работы.
На реке было обнаружено место ледового зажора. Заявку на проведение работ направили в карельскую поисково-спасательную службу.
Ранее мы сообщали о том, что после ледовой разведки решился вопрос о необходимости взравных работ на реке Шуя.
Напомним, взрывные работы на реке Шуя проводились 12 декабря. После этого вода опустилась на 50 см.
Еще раньше мы писали о подтоплении дороги к одной из деревень в Пионежье.
Отметим, в связи с резким повышением уровня воды в реках республики в Карелии был введен режим повышенной готовности. Специалисты ежедневно следят за уровнем воды в реках, которые представляют угрозу затопления.
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