В суд Москвы поступил иск об изъятии имущества у семьи Владимира Любарского

Суд в Москве рассмотрит иск об обращении в государственный доход собственности семьи экс-мэра Петрозаводска.
В Никулинский районный суд Москвы поступил иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Владимиру Любарскому и его семье. Основанием для иска стали мероприятия по контролю за доходами бывшего чиновника.
Истцами выступают Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республики Карелия, отдел управления федеральным имуществом и взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления в Карелии, прокурор Карелии, Управление службы судебных приставов по Карелии.
Зарегистрирован иск 3 февраля. Сейчас он находится у судьи. По информации издания «Фактора», суд будет проходить в Москве, поскольку там зарегистрирована семья Любарского.
Ранее стало известно, что Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках. Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение. Сумма полученных экс-чиновником денег превышает 33 миллиона рублей.