В суде Костомукши за нетрезвое вождение мужчине назначили 200 часов обязательных работ

Подсудимый вину признал.

Костомукшский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя, обвиняемого в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчина, привлеченный постановлением мирового судьи к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортом, в октябре 2023 в состоянии алкогольного опьянения вновь управлял автомобилем и был остановлен сотрудниками ДПС. При его освидетельствовании концентрация абсолютного этилового спирта составила 1,04 миллиграммов на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Подсудимый полностью признал себя виновным в совершении преступления.

Суд признал фигуранта дела виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.