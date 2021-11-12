Реклама

Житель Карелии нанес полицейским телесные и душевные травмы

Новости. Криминал
13:04, 12 Ноября 2021
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

Новости партнеров

Житель Костомукши, обматеривший и травмировавший полицейских, рискует лишиться свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя.

По версии следствия, в августе 2021 года полицейский патруль остановил на улице местного жителя в пьяном состоянии. Нарушителя доставили в медучреждение для освидетельствования. На улицы у больницы обвиняемый начал оказывать полицейским сопротивление, травмировал одного из стражей порядка, а также обматерил их.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дебоширу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лишьбыпротив
2021-11-12 13:25:52
Хде оффнутый с визгами про бумажные стаканчики ? :)
кир
2021-11-12 13:18:37
В старину лишали возраста.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно
05.11.2021, 15:02
«Многие умрут»: глава Минздрава Карелии напомнил о военных кордонах для борьбы с эпидемиями
10.11.2021, 10:28
В Петрозаводске пассажир был избит в троллейбусе за просьбу надеть маски (ВИДЕО) 18+

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Из расчета средней горимости
В парламенте Карелии подвели итоги сезона лесных пожаров.
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 6
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Во внеплановом порядке 3
10.11.2021 11:56
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 15
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Новое
Сегодня 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»