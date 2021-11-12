Житель Карелии нанес полицейским телесные и душевные травмы

Житель Костомукши, обматеривший и травмировавший полицейских, рискует лишиться свободы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Костомукши завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя.

По версии следствия, в августе 2021 года полицейский патруль остановил на улице местного жителя в пьяном состоянии. Нарушителя доставили в медучреждение для освидетельствования. На улицы у больницы обвиняемый начал оказывать полицейским сопротивление, травмировал одного из стражей порядка, а также обматерил их.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Дебоширу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.