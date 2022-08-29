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В суде Петрозаводска первый свидетель раскрыл подробности дела о мошенничестве с грантами

Новости. Общество
14:25, 11 Сентября 2022
фото: Столица на Онего

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В суде по делу фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами, допросили первого свидетеля, чьи показания раскрывают новые подробности этой скандальной истории.

Школьный сторож, тракторист и фермер из деревни Рыпушкалицы Константин Романов был допрошен в качестве свидетеля в суде по делу Ираиды Шалак. Романов был в числе тех, кому фигурантка уголовного дела посодействовала в получении гранта на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Обвинение считает, что Шалак совершила мошенничество, подговорив своих знакомых стать фермерами для получения субсидий, которые она затем присваивала. Ираида Шалак, в свою очередь, заявляла, что пыталась объединить фермеров для совместного труда.

Свидетель Романов рассказал в суде, якобы он вовсе не являлся самостоятельным фермером, всем процессом заведовала Шалак, а он просто был ее наемным рабочим. На деньги гранта Минсельхоза, по его словам, были куплены плуг на трактор и картофель для посадки.

Константин Романов рассказал в суде, что работал трактористом в хозяйстве Ираиды Шалак. По его словам, та предложила ему открыть ИП и завести свое фермерское хозяйство. Он пояснил, что Шалак вместе с ним ходила в налоговую службу, готовила документы. Сам Романов утверждает, что не оформлял никаких документов.

«По-моему, около полутора миллионов», — так свидетель обозначил сумму, которую в ту пору он получил в виде гранта.
По его словам, Ираида Шалак была в числе тех, кто вместе с ним посещал Минсельхоз. Она же составляла бизнес-план для получения гранта. По плану, предстояло выращивать овощи. Таким образом, Константин Романов пояснил суду, что он фермером фактически не был.

В ходе допроса свидетель не смог внятно обосновать свою мотивацию для участия в программе государственной поддержки фермеров, подключение к которой в итоге привело его в суд.

«Зачем вы во все это ввязались-то? Фермерское хозяйство. Получение денег от государства», — задала вопрос гособвинитель.

«Я не помню», — ответил свидетель Константин Романов.

Подробнее о скандальном деле фермер Шалак читайте здесь.

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