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В суде по делу Боднарчука рассказали, сколько квартир купила его семья в компании Леонида Белуги

Новости. Общество
11:30, 21 Ноября 2021
фото: © Паблик ВК «Жилой комплекс "Свой Берег"»

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Суд в Петрозаводске приступил к рассмотрению эпизода, по которому экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук выслушал обвинение в получении взятки в виде недвижимости в ЖК, построенном компанией бизнесмена Леонида Белуги.

В Карелии сотрудники ФСБ расследуют дело о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого являются работники расчетно-кассового офиса, действовавшего в гостинице «Онего Палас». Работники фирмы получали от покупателей новых квартир огромный массив наличных денег, предоставляя за участие в такой схеме денежные скидки. При этом сотрудники расчетного офиса действовали в связке с множеством фирм-однодневок, через которых деньги уже в безналичном виде отправлялись застройщикам. По версии обвинения, гражданская супруга Геннадия Боднарчука могла приобрести жилье у компании Леонида Белуги по указанной схеме.

© Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

«Свой берег» - это жилой комплекс на берегу Онежского озера. Как сообщалось ранее, этот объект строила компания «Тонус», принадлежащая крупному петрозаводскому бизнесмену Леониду Белуге. Дома «Своего берега» находятся в живописном месте карельской столицы - на улице Федосовой; из окон здания открывается вид на Онего.

По версии обвинения, в построенном «Тонусом» многоквартирном доме гражданская супруга Геннадия Боднарчука приобрела три квартиры и два парковочных места. При этом недвижимость была получена со скидкой в размере не менее 6,5 миллионов рублей. Как считает следствие, взамен Боднарчук мог оказать ООО «Тонус» содействие в беспрепятственной выдаче со стороны городской администрации незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки с последующим вводом его в эксплуатацию. Следком рассматривает это как взятку со стороны неустановленных лиц ООО «Тонус» бывшему председателю Петросовета, поскольку недвижимость была реализована якобы по явно заниженной цене. При этом хозяин фирмы «Тонус» Леонид Белуга не признает вину в даче взятки Геннадию Боднарчуку. По информации «Столицы на Онего», бизнесмен объяснял свою позицию тем, что имеет право продавать построенные им квартиры кому годно и по любой цене. Затем сделка по покупке недвижимости семьей Боднарчука в ЖК «Свой берег» была расторгнута.

Также гособвинение интересовал вопрос, помнят ли свидетели клиента в лице гражданской супруги Геннадия Боднарчука. Ответ оказался отрицательным.

Подробнее читайте в репортаже из зала суда.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
demari
2021-11-21 11:41:57
Грандиозная распродажа квартир . Скидка 6,5 миллионов . Спешите ...но не все . Статус клиента, должен быть не ниже депутата от ЕР ! :)
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