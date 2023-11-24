В суде Сегежи рассмотрят дело молодой женщины, бросившей в лицо мужчины стеклянную банку

Потерпевший утратил зрение на правый глаз.

В Сегежский городской суд Карелии поступило уголовное дело по обвинению молодой женщины, обвиняемой в совершении преступления. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции 24 ноября.

Женщину обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В состоянии алкогольного опьянения подсудимая, находясь в квартире родителей своего молодого человека, на почве внезапно возникшей неприязни бросила в лицо отцу своего мужчины стеклянную трехлитровую банку. От удара она разбилась и нанесла пострадавшему травму правого глаза, повлекшую полную утрату зрения.

В связи с примирением с потерпевшим обвиняемая ходатайствовала о назначении предварительного слушания для рассмотрения вопроса о прекращении уголовного дела.

С учетом предъявленного обвинения за преступление против жизни и здоровья, наступивших необратимых последствий в виде полной утраты зрения правого глаза потерпевшим, а также с учетом того, что вред, причиненный преступлением, заглажен обвиняемой не в полном объеме, в удовлетворении ходатайства было отказано.