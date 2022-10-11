«В сугроб прыгать или ноги ломать?»: жительница Петрозаводска показала, как очистили тротуары (ФОТО)

Качество очистки от снега тротуаров в Петрозаводске вызывает жалобы у жителей города.

Очередным подтверждением этому стали фотографии, размещенные подписчицей группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

На фото видно, что на улице Чапаева от снега очищена только половина тротуара, а вторая часть покрыта высокими сугробами.

«Администрация, вы серьёзно? Вы считаете, что это почистили??? А если на встречу мамочка с коляской или с санками? В сугроб прыгать или ноги ломать?.. Это конкретное издевательство!!!», — говорится в подписи под фотографиями.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Октябрьского района, по словам которых они вынуждены протаптывать тропинки на тротуарах, заваленных снегом.