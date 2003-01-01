В Сулажгоре благоустроят Жуковский сквер

Стало известно, как преобразится пространство для отдыха петрозаводчан.
В середине октября в петрозаводском районе Сулажгора начнут обустраивать Жуковский парк, расположенный возле детского сада № 22 «Яблонька», сообщила мэр карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.
— Выполним мощение дорожек, обустроим детскую площадку, смонтируем опоры освещения, — рассказала начальник Управления благоустройства и экологии администрации города Ксения Иванова, побывавшая на объекте.
Отмечается, что подрядчик будет определён уже на следующей неделе.
Напомним, в сентябре в районе Сулажгорский кирпичный завод рабочие завершили благоустройство Терманского сквера. Там разместили два теннисных стола и скамейки, а также разбили газоны и построили лестничный спуск к воде.