В Суоярви 55-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу

Житель Карелии жестоко расправился со своей возлюбленной.
В конце ноября 2025 года в квартире дома по улице Кайманова в Суоярви 55-летний мужчина до смерти избил свою 47-летнюю сожительницу, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— Согласно выводам судебно-медицинского исследования, гибель женщины наступила в результате травмы головы, — рассказали в ведомстве.
Фигурант, оказавшись в руках правоохранителей, вину не признал. Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего».
