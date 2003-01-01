В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

Бдительность местной жительницы помогла предотвратить возможный лесной пожар в городской лесополосе Суоярви.

Бдительность местной жительницы помогла предотвратить возможный лесной пожар в городской лесополосе Суоярви. Об этом сообщает Госкомитет по безопасности Республики Карелия.

14 августа в 19:35 пожарные Суоярви получили сообщение от женщины о тлении сосны и травы в районе улицы Карманова в черте города. Опасность возгорания была реальной.

Для ликвидации угрозы немедленно выехал личный состав пожарной части Суоярви. На месте пожарные провели подкопку тлеющего участка и проливку. Угроза распространения огня была устранена.

Благодаря своевременному сообщению жительницы удалось оперативно локализовать очаг тления и не допустить развития крупного пожара в городской черте.