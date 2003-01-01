В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

Автобусы будут останавливаться на улице Победы в Суоярви.

На межмуниципальном маршруте № 522 «Петрозаводск – Суоярви» добавили новую остановку для удобства пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. Теперь автобусы будут останавливаться на улице Победы в Суоярви, в районе дома № 15. Это позволит пассажирам высаживаться и садиться в более удобном месте.

Маршрут обслуживает государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Карелавтотранс-Сервис». Актуальное расписание движения автобусов можно посмотреть в официальной группе автовокзала Петрозаводска в социальной сети «Вконтакте».