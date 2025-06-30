В Суоярви ночью произошел серьезный пожар

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Возгорание в заброшенном доме тушили два часа.

Сегодня ночью, 2 июля, в Суоярви горел пустующий двухэтажный деревянный дом на улице Гагарина. Об этом сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Пожар начался около 3 часов ночи — загорелись лестница и три квартиры на втором этаже. На место выехали две пожарные машины с десятью спасателями.

Огонь удалось локализовать за 20 минут, но полностью потушили его только к 05:00 утра.

Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Сейчас пожарные продолжают проливать здание. Обошлось без пострадавших.