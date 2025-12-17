В Суоярви освятят отреставрированный Храм Рождества Христова

Владыка Константин совершит освящение полностью обновлённого храма в Суоярви.
Завтра, 19 декабря, в 08:30 митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит чин освящения обновлённого Храма Рождества Христова. Об этом сообщили в группе «Православие в Карелии».
— Этот день станет кульминацией многомесячных трудов по масштабной реставрации, в ходе которой были полностью заменены системы утепления и отопления, отремонтированы кровля и фасад, обновлён интерьер и проведены капитальные инженерные работы, — рассказали в РПЦ.
В будущем в Храме планируют провести вычинку кирпичной кладки (на месте утраченных кирпичей выложить новые — прим. ред.) и написать ряд икон для иконостаса.
