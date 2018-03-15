В Суоярви открыли новую фабрику по переработке иван-чая

Карельская компания "Мама Карелия" запустила новый цех по переработке иван-чая, сообщает пресс-служба правительства республики.

Суоярвская компания "Мама Карелия" производит чай, варенье из северных ягод и другие сладости.

В 2016 году компании была предоставлена субсидия – компенсация 50% расходов на приобретение оборудования.

Собранный в лесах и полях иван-чай доставляют в мобильные цеха, где сырье ферментируют, сушат и фасуют. Вся продукция производится с пониженным содержанием сахара, а также с использованием натуральных заменителей.

В планах предприятия − дальнейшее увеличение объемов производства карельского чая, выход на новые рынки сбыта. Уже ведутся переговоры с представителями продовольственных сетей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды и других городов.