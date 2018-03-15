Фужер 2 шт. 170 мл.
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139
Набор кастрюль
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Дрель аккумуляторная
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Новости. Экономика
07:25, 15 Марта 2018

В Суоярви открыли новую фабрику по переработке иван-чая

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Карельская компания "Мама Карелия" запустила новый цех по переработке иван-чая, сообщает пресс-служба правительства республики.

Суоярвская компания "Мама Карелия" производит чай, варенье из северных ягод и другие сладости.

В 2016 году компании была предоставлена субсидия – компенсация 50% расходов на приобретение оборудования.

Собранный в лесах и полях иван-чай доставляют в мобильные цеха, где сырье ферментируют, сушат и фасуют. Вся продукция производится с пониженным содержанием сахара, а также с использованием натуральных заменителей.

В планах предприятия − дальнейшее увеличение объемов производства карельского чая, выход на новые рынки сбыта. Уже ведутся переговоры с представителями продовольственных сетей из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Вологды и других городов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Observer
2018-03-15 10:42:12
Эта хорошая новость уже стала федеральной: https://sdelanounas.ru/blogs/104878/#cut.

Поздравляю !
Observer
2018-03-15 10:31:01
Какие молодцы все-таки !
Не языком треплют, как некоторые вечно недовольные "борцы с режЫмом", а реальное дело делают, да еще и производство разворачивают в чистом поле.
Молодцы ребята !
однозначно
2018-03-15 10:24:57
Будут лохам сено в красивой упаковке впаривать. Может год-два и прокатит, но потом отведав этого пойла людишки поймут, что их тупо разводят на деньги.
Observer
2018-03-15 10:40:31
однозначно, зачем с такой желчью ?
Иван-чай и варенье из карельских ягод явно лучше заморской химии.
Да и отечественный продукт.

Чем желчно высказываться о добром деле, лучше попробуйте сами что-нибудь реально осязаемо полезное сделать для людей и для Родины. А ?
David
2018-03-15 10:04:28
А где каша из еловой коры и ёлочный сок?
Гость
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