В Суоярви по предписанию Госкомитета управляющая компания отремонтировала стену в подъезде

Ремонт сделали только после предписания надзорной организации.
В подъезде многоквартирного дома на улице Октябрьская в Суоярви выполнен ремонт. Работы проведены управляющей организацией по предписанию Государственного жилищного надзорного органа Республики Карелия.
Поводом для вмешательства контролеров стало обращение одной из жительниц дома. Она сообщила в Госкомитет о ненадлежащем состоянии подъезда №1, указав, что управляющая компания не устраняет следы протечки на лестничной площадке между четвёртым и пятым этажами.
В ходе внеплановой проверки жалоба подтвердилась. Нарушением со стороны УК стало неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома в надлежащем состоянии. Контролирующий орган выдал организации обязательное для исполнения предписание: восстановить целостность окрасочного слоя повреждённой стены в местах общего пользования.
Управляющая компания работы выполнила и отчиталась об устранении нарушений, предоставив в Госкомитет фотографии отремонтированной стены и акт выполненных работ, подписанный жильцами подъезда.
