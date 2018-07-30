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Новости. Общество
09:33, 30 Июля 2018

В Суоярви появилась аллея молодоженов

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В Карелии молодая семья из Суоярви посадила первое дерево на аллее молодоженов.

Как сообщается в паблике, "Суоярвский вестник", в районе пл. Ленина в Суоярви 20 июля была заложена аллея молодоженов.
Высажен первый клён, первое дерево, молодой семьей Кириллом и Софьей Ковчиными.

Пол словам авторов сообщения, данная акция согласована с местной властью.

"Просим поддержать наше начинание, и пусть посадка деревьев молодоженами станет доброй традицией в нашем городе", - написали организаторы.

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Комментарии

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однозначно
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