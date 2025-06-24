В Суоярви продолжают снос расселенных аварийных домов

На сегодняшний день в городе снесли уже свыше полусотни старых зданий расселенного аварийного фонда.

1 июля в Суоярви завершили снос еще семи аварийных домов на Октябрьской и Советской улицах. На их месте со стартом новой федеральной программы расселения планируют построить многоквартирный дом.

– В Суоярвском округе планируется расселить более 1000 квартир, это 2500 человек. Предыдущий этап программы прошёл здесь ударно, сейчас мы должны как можно скорее освободить улицы от пустующих зданий. К сегодняшнему дню в Суоярви снесено 55 домов, осталось 75, – рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как отметил руководитель региона, в Карелии к работам по сносу аварийного жилья на безвозмездной основе подключились не только строительные компании, но и градообразующие предприятия и индивидуальные предприниматели.

– Благодарю каждого за помощь в решении этой задачи, – написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.