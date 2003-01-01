В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

Вечером 30 ноября в городе Суоярви произошел пожар в 16-квартирном расселенном нежилом доме по улице Октябрьская. Возгорание было ликвидировано без пострадавших.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу через систему-112 в 21:50, сообщает Госкомитет по безопасности. На место происшествия выехали две автоцистерны ПЧ-42, расчёт составил 9 человек. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение. Работало звено газодымозащитной службы.

Локализация пожара была завершена к 22:07. В настоящее время пожарные проводят проливку и разборку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112, напоминает ведомство.

Ранее мы сообщали, что пожарные спасли 88-летнюю женщину в карельском поселке Пиндуши.