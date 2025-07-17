В Суоярви простились с бывшим директором центра соцобслуживания

Жители Суоярвского района простились с Ириной Петровой.

Сегодня, 1 августа, прошли похороны директора Комплексного центра социального обслуживания населения Суоярвского района. Прощание состоялось в храме Рождества Христова с 11:00 до 12:00, захоронение — на Кайпинском (старом) кладбище, поминальный обед — в кафе «Карелия» в 13:30.

— Многие жители Суоярви и Суоярвского округа хорошо знали Ирину Евгеньевну Петрову. Она родилась 12 октября 1959 года в Суоярви, здесь же училась в школе, а получив педагогическое образование, вернулась работать в родной город. Большая часть трудовой деятельности Ирины Евгеньевны была связана с Суоярвским районным домом пионеров (ныне Детская школа искусств) и Комплексным центром соцобслуживания. Будучи директором КЦСОН, она много сделала для развития учреждения. Была умелым организатором, инициативным руководителем. В последние годы находилась на заслуженном отдыхе, — рассказали в сообществе.

В паблике «Суоярвский вестник» сообщили, что Ирина Петрова скончалась 30 июля на 66-м году жизни. Администрация района выразила соболезнования родным.