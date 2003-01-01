В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

21 ноября в городе Суоярви состоялось прощание с учителем английского языка Татьяной Кархунен.

О этом рассказала Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Татьяна Тишкова.

Татьяна Николаевна многие годы работала в Кайпинской школе, где запомнилась как ответственный и творческий педагог. Люди подчеркнули ее профессиональные качества — готовность к открытым урокам, идеальную подготовку к занятиям и умение создавать на уроках атмосферу комфорта для учеников.

Педагог характеризовалась как спокойный, добрый и отзывчивый человек, готовая прийти на помощь как ученикам, так и коллегам. Она успешно осваивала новые методики преподавания и создавала в классе уютную атмосферу:

— Татьяна Николаевна никогда не боялась браться за новое, и у неё получалось! А в классе у неё всегда было светло и уютно — в этом, несомненно, её заслуга, отметила депутат.

Татьяна Кархунен была не только преданным педагогом, но и любящей матерью, бабушкой и женой. Коллеги и ученики выражают искренние соболезнования родным и близким педагога.

Напомним, в Карелии простились с учителем физкультуры и тренером Сергеем Цызой.