В Суоярви расселят 135 аварийных домов, заявляют власти

В Карелии четверть всех домов по программе переселения граждан из аварийного фонда будет расселена в Суоярвском районе.

В Суоярвском районе заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по региону.

По региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в Суоярвском районе с учетом Лоймольского, Найстенъярвского, Вешкельского сельских поселений и города Суоярви планируется расселить жителей 135 аварийных домов. В новое жилье переедут 2322 человека, 2088 из них – жители Суоярви, пишут "Вести Карелии".

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