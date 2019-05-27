В Суоярви расселят 135 аварийных домов, заявляют власти

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В Карелии четверть всех домов по программе переселения граждан из аварийного фонда будет расселена в Суоярвском районе.
В Суоярвском районе заявлена к расселению самая большая площадь - 25% от всей программы по региону.
По региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы в Суоярвском районе с учетом Лоймольского, Найстенъярвского, Вешкельского сельских поселений и города Суоярви планируется расселить жителей 135 аварийных домов. В новое жилье переедут 2322 человека, 2088 из них – жители Суоярви, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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