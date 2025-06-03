В Суоярви спасают ослабшего лисенка

Волонтеры открыли сбор средств для помощи зверьку.

В Суоярви нашли истощенного лисенка, который был настолько слаб, что не мог убежать от людей. Местные жители несколько дней выхаживали зверька, но ему нужна профессиональная помощь. Ее могут оказать в соседней Ленобласти, осталось только собрать деньги на транспортировку и лечение.

Еле живого лисенка нашли на дороге. Жительница Суоярви Юлия Грекова выхаживала лисенка дома вместе с дочерью. Его кормили мясом, поили молоком и даже мыли. Лисенка назвали Персиком. Сюжет о спасении лисенка » target=»_blank» rel=«toc»>сняли наши коллеги из «Сампо ТВ».

Немного окрепшего малыша привезли в приют для бездомных кошек и собак «Забытые животные».

— Теперь наша с вами задача доставить кроху в центр «Велес» (Ленинградская область). Там готовы принять лисенка и обеспечить должный уход. В Карелии нет реабилитационных центров, поэтому Санкт-Петербург, — рассказали в приюте.

Приют ищет водителя с машиной, который сможет доставить Персика в Санкт-Петербург. Также собирают деньги на лечение и транспортировку зверька. Все желающие могут помочь в спасении лисенка — в паблике приюта рассказали, как это сделать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карелии спасли троих ослабших медвежат. Зверей передали на реабилитацию в Центр спасения в Тверской области. В Центре нашему изданию рассказали о состоянии косолапых.