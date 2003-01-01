РЕКЛАМА
В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку
Сегодня 19:46 Природа
Поделиться

Голодный волк пришел к людям и пытался утащить в лес домашнюю собаку.

фото: © Данила Панченко / КарНЦ РАН / Иллюстративное фото

Инцидент произошел сегодня ночью, сообщили в паблике «Подслушано в Суоярви« в ВК.

— В начале первого на ул. Фабричной у соседей волк пытался утащить собаку, вовремя услышала и стала кричать, он убежал. Это ужас какой-то творится, всех кошек, собак в округе съели, страшно детей одних в школу отпускать! Не знаешь кто их по пути может встретить волк, лиса или медведь какой выйдет. Раньше не было такого, неужели нельзя отлов произвести? — написала подписчица.

Ранее в Минприроды Карелии напоминали, что для безопасности своих питомцев необходимо держать их в закрытых помещениях на огороженной территории. Безнадзорные собаки — легкая добыча для подрастающих волчат.

Сообщить о выходе хищников в населенные пункты Карелии можно по телефону Минприроды Карелии: +7 (921) 222-05-25.

Ранее охотник застрелил пугавшего жителей Матросов волка.

