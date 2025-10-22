В Суоярви впервые пройдет рыбно-гастрономический фестиваль

На фестивале будут работать торговые ряды, где представят мясную гастрономию, копченую рыбу, продукцию Воловской сыроварни, белорусские продукты и различные сладости. Мастер-классы начнутся в 11:30. Количество дегустационных порций ограничено.

На мероприятии выступят творческие коллективы, исполняющие карельский фольклор. Гостей фестиваля также ждут мастер-классы от карельских кулинаров, включая представителей ООО «Укса» и ресторана"ВКарелииЕсть». Участники смогут научиться готовить традиционные карельские блюда: лохикейто, калитки, сульчины и выпечку из лесных ягод.

Мероприятие пройдет на Ярмарочной площади, начало в 11:00. Об этом сообщили в администрации Суоярвского округа.

