В Суоярви высадят Лес Победы

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В Карелии жители Суоярви в честь Дня Победы посадят свое дерево.
В паблике "Суоярви. Городское поселение" жителей города приглашают принять участие в акции "Лес Победы" и предлагают посадить свое дерево.
Экологическая и патриотическая акция "Лес Победы", приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Суоярви 11 мая.
Время проведения: с 16.00 до 18.00 часов.
Центральной площадкой станет участок площадью 0,5 гектара, расположенный от дома № 45 по улице Ленина в сторону кинотеатра "Космос".
Саженцы будут выдаваться на месте проведения акции.
Администрация Суоярвского муниципального района приглашает всех желающих принять участие в акции и высадить наш общий "Лес Победы".
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