В Суоярви высадят Лес Победы

В Карелии жители Суоярви в честь Дня Победы посадят свое дерево.

В паблике "Суоярви. Городское поселение" жителей города приглашают принять участие в акции "Лес Победы" и предлагают посадить свое дерево.

Экологическая и патриотическая акция "Лес Победы", приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Суоярви 11 мая.

Время проведения: с 16.00 до 18.00 часов.

Центральной площадкой станет участок площадью 0,5 гектара, расположенный от дома № 45 по улице Ленина в сторону кинотеатра "Космос".

Саженцы будут выдаваться на месте проведения акции.

Администрация Суоярвского муниципального района приглашает всех желающих принять участие в акции и высадить наш общий "Лес Победы".