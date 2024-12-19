В Суоярви завершилось строительство новой школы на 330 мест

До конца новая школа на 330 мест окажется в собственности Суоярвского округа.

До конца декабря 2024 года Суоярвский округ получит в собственность новое современное здание общеобразовательной школы. Об этом сообщили в Министерстве имущественных и земельных отношений Карелии с ссылкой на министра Сергея Седлецкого.

Уточняется, что новая школа, рассчитанная на 330 мест, расположена на улице Победы в Суоярви. Её строительство велось в рамках федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование».

В настоящее время министерство занимается оформлением передачи здания из государственной собственности республики в муниципальную собственность Суоярвского округа.