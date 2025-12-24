В Суоярви зажгли новые фонари на ключевых дорогах

В Суоярви заработало современное уличное освещение на двух важных выездах из города.

Работы по устройству новых линий электроосвещения завершены на двух ключевых участках автомобильных дорог: «Суоярви — Койриноя» и «Суоярви — Юстозеро — (через Поросозеро) — Медвежьегорск».

В Суоярви заработало современное уличное освещение на двух важных выездах из города. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» рабочие установили более 240 новых светильников общей протяжённостью 7,5 км. Об этом сообщает Минтранс Карелии.

Помимо освещения на этих же участках уже отремонтировали 12 км дороги и сделали тротуары.

Освещение — завершающий этап большого ремонта, который длился с 2024 года. Запуск новых фонарей 22 декабря символично приурочили ко Дню энергетика.

— Город получил современное и надежное освещение. Это повышает безопасность для всех, особенно с учётом новых тротуаров, - отмечает главный инженер управления автодорог Карелии Дмитрий Фёдоров.

Жители Суоярви отмечают, что благодаря освещению на дорогах стало безопаснее.

— Теперь вечером чувствуешь себя увереннее. Очень важно для тех, кто поздно едет домой, — уточняет местный житель Алексей.

Новое освещение должно также помочь в снижении аварийности на этих участках дороги. Карелия оказалась среди пяти регионов России с самым высоким числом пострадавших в ДТП за первое полугодие 2025 года.