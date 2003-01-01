Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

В поселке Пийтсиеки Суоярвского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.

В Суоярвском округе в поселке Пийтсиеки в этом году запустили в работу первый ФАП, сообщили в Минздраве Карелии.

На месте будет работать фельдшер Надежда Бурдун, которая заботится о здоровье местных жителей с 1981 года. Заслуженный специалист оценила новое здание.

— Красивое, тёплое, уютное здание будет радовать многие десятилетия, — считает Надежда Бурдун.

Помимо Надежды, более 300 человек ожидали открытия ФАПа.



Новое здание построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Возведением занимался местный производитель по типовому проекту с учетом особенностей северного климата. Помещения и их оснащение соответствуют современным требованиям и нормам.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Олонецком районе завершают строительство амбулатории с дневным стационаром. Площадь будущего медучреждения — 410 квадратных метров, рассказали в Минздраве Карелии. В посёлке проживают более 3000 жителей.